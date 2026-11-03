Ordu'da bir haftada 54 kazada 69 kişi yaralandı, 3 bin 582 sürücüye işlem yapıldı - Son Dakika
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Ordu'da bir haftada 54 kazada 69 kişi yaralandı, 3 bin 582 sürücüye işlem yapıldı

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Ordu\'da bir haftada 54 kazada 69 kişi yaralandı, 3 bin 582 sürücüye işlem yapıldı
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Ordu'da polis sorumluluk bölgesinde son bir haftada trafik ekiplerince 17 bin 394 araç kontrol edildi; 3 bin 582 sürücüye çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Denetimlerde 54 yaralanmalı kazada 69 kişi yaralanırken 54 araç trafikten men edildi, 57 sürücünün belgesi geri alındı.

Ordu'da trafik ekiplerince son bir haftada yapılan denetimlerde 17 bin 394 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

İl genelinde polis sorumluluk bölgesinde son bir haftada 54 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 69 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 57 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 53 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 40 araç sürücüsüne hatalı şerit değiştirmekten, 17 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, bin 392 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 107 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 345 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 107 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan ve 39 araç sürücüsüne yüksek sesle müzik dinlemek suçundan cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 17 bin 394 araç kontrol edildi, 3 bin 582 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 54 araç trafikten men edildi ve 57 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Emniyet'ten yapılan açıklamada denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA
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