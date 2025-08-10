Ordu\'da Boğulma Olayı: 1 Ölü

Ordu'nun Altınordu ilçesinde denize giren 1 kişi boğularak hayatını kaybetti.

Olay, ilçeninAkyazı Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için denizegiren Emircan A. (24) ve Selahattin K., (23),bir süre sonra gözden kayboldu.Durumu fark eden çevredekiler,durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin çalışmaları sonucu sudan çıkarıldı. Olay yerindeki ilk müdahalelerinin çeşitli hastanelere kaldırılan şahıslardan Emircan A. hayatını kaybetti, Selahattin K.'nın tedavisi ise devam ediyor.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU