Ordu\'da Jandarma Operasyonları: 42 Şüpheli Yakalandı

Ordu'da jandarma ekiplerinin ilde son bir haftada gerçekleştirdiği asayiş, trafik, narkotik ve kaçakçılık faaliyetleri paylaşıldı. Çalışmalar kapsamında son bir haftada 36bin 418 kişi sorgulandı, arama kararı bulunan yakalanan 42 şüpheli şahıstan 17'si tutuklandı.

Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından, 150 kadın vatandaşa KADES uygulaması tanıtımı, 250 erkek vatandaşa ise 'kadına el kalkamaz' mottosu kapsamında bilgilendirme faaliyeti icra edildi.

Ekiplerin trafik faaliyetleri kapsamında yürüttüğü çalışmalarda 17 bin 92 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, kurallara uymayan 401 sürücüye para cezası uygulandı, 121 araç trafikten men edildi ve 12 sürücünün ehliyetine el konuldu. Ekipler tarafından ayrıca farklı konularda denetimler gerçekleştirildi.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında yürütülen operasyonlarda bin 2 gram kubar esrar, 47 gram sentetik kannabinoid, 24 kök kenevir, 21 adet metamfetamin ve 5 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Yakalanan 14 şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak ve satın almak suçundan adli işlem uygulandı.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında yapılan çalışmalarda 22 bin 200 adet sahte bandrollü boş makaron, 2 adet dedektör, 1 adet jeneratör, 15 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. Bu çalışmalarda 7 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Çalışmaların devam edeceği belirtildi. - ORDU