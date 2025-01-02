Ordu\'da Kaçakçılık Operasyonu: 1 Tutuklama

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Ordu'da polis ekipleri tarafından yapılan kaçakçılık operasyonlarında 1 kişi tutuklandı, 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, sahte alkollü içkiye yönelik, Ünye ilçesinde 4, Fatsa ilçesinde ise 1 adrese yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 400 litre alkol, 468 adet alkol yapımında kullanılan aroma verici, 440 adet şişe kapağı, 32 şişe (32 litre) sahte alkol, 6 bin adet makaron, 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan B.T. (52) sevk edildiği adli mercilerce tutuklanırken, 4 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Ekiplerin Altınordu ilçesinde bir iş yerine yaptıkları operasyon sonucunda ise 255 bin adet makaron, 15 kilogram tütün, 10 bin adet içi doldurulmuş makaron ele geçirilirken, G.K. (26) ve O.K. (27) isimli şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaçakçılık ile mücadele çalışmalarının devam edeceği bildirildi. - ORDU