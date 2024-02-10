Ordu'da Kamp Alanında Çıkan Yangında 10 Yapı Tamamen Yanarak Küle Döndü - Son Dakika
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Ordu'da Kamp Alanında Çıkan Yangında 10 Yapı Tamamen Yanarak Küle Döndü

Ordu\'da Kamp Alanında Çıkan Yangında 10 Yapı Tamamen Yanarak Küle Döndü

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bulunan özel bir kamp alanında çıkan yangın sonucu 10 yapı tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının diğer yapılara da sıçraması sonucu 3 çadır da hasar gördü. İtfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

10.02.2024 15:39
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Ordu'da özel bir kamp alanında çıkan yangın sonucu 10 yapı tamamen yanarak küle dönerken, 3 tane çadır da hasar gördü.

Olay, Altınordu ilçesi Kumbaşı Mahallesi'nde bulunan özel bir kamp alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, burada bir çadırdan henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangının diğer yapılara da sıçraması sonucu plastik branda ve ahşap yapıların olduğu toplam 10 yapı tamamen kullanılmaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı.

Yangında 3 çadır da hasar görürken, can kaybı ve yaralanan olmadı.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - ORDU

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Ordu'da Kamp Alanında Çıkan Yangında 10 Yapı Tamamen Yanarak Küle Döndü - Son Dakika
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