Ordu\'da Kamyon Yangın İhbarı Şaşkınlığa Neden Oldu

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Ordu'nun Ünye ilçesinde araç yangını ihbarı itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. Olay yerine giden ekipler yaklaşık yarım saat söndürme çalışmaları gerçekleştirirken, kamyon sürücüsünün ağaçlar pres makinesinden yeni çıktığı için dumanların yükseldiği sözleri herkesi şaşırttı.

Olay, ilçenin Liseler Mahallesi Irmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kereste yüklü kamyondan dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede bölgeye çok sayıda polis ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kereste yüklü kamyona kısa sürede müdahale eden ekipler, yaklaşık yarım saat söndürme çalışmaları gerçekleştirdi.

Kamyon sürücüsü geldi, asıl gerçek ortaya çıktı

Polis ekipleri kamyon plakasından sürücüye ulaşarak, olay yerine gelmesini istedi. Kamyon sürücüsünün sözleri ise herkesin şaşırmasına neden oldu. Kamyon sürücüsünün araçtaki kerestelerin pres makinesinden yeni çıktığını ve yağan yağmurla beraber çıkan dumanların yangın zannedildiğini söylemesi üzerine mahalle ve itfaiye ekipleri şaşırdı. Ekipler tutanak tutarak, yaptıkları inceleme sonrası olay yerinden ayrıldı. - ORDU