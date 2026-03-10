Ordu'da öğrenci pansiyonunda baca yangını - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ordu'da öğrenci pansiyonunda baca yangını

Ordu\'da öğrenci pansiyonunda baca yangını
10.03.2026 05:16  Güncelleme: 05:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Ünye ilçesindeki bir öğrenci pansiyonunun bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sırasında pansiyondaki öğrenciler güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde-öğrenci pansiyonunun bacasında çıkan baca yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Yüceler Mahallesi Orta Sokak üzerinde bulunan Yusuf Bahri Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne bağlı öğrenci pansiyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pansiyonun baca kısmından yoğun dumanların yükseldiğini fark eden okul görevlileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak bacada biriken kurumların tutuşmasıyla başlayan yangına müdahale etti. Yangın esnasında olabilecek bir zehirlenme veya kaza riskine karşı okul yönetimi ve görevliler, pansiyonda kalan öğrencileri hızlıca binadan tahliye etti.

İtfaiye ekipleri yangına neden olan kurumları temizlemelerinin ardından bölgeden ayrıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Ünye, Ordu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da öğrenci pansiyonunda baca yangını - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dün geceye damga vuran derbi Taraftarlar sahaya indi Dün geceye damga vuran derbi! Taraftarlar sahaya indi
Trump: İran tehdidi yok edildiğinde petrol fiyatları düşecek Trump: İran tehdidi yok edildiğinde petrol fiyatları düşecek
Hizbullah taktik değiştirdi Tam teşekküllü gerilla savaşına başladılar Hizbullah taktik değiştirdi! Tam teşekküllü gerilla savaşına başladılar
“Savaş ne zaman bitecek“ diye soruldu, Trump topu taca attı "Savaş ne zaman bitecek" diye soruldu, Trump topu taca attı
İsrail ülkeye sızmaya çalıştı, helikopteri düşürüldü Onlarca ölü var İsrail ülkeye sızmaya çalıştı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var
Savaşta 10. gün İran yeni liderini açıkladı, İsrail’in kritik noktaları yerle bir edildi Savaşta 10. gün! İran yeni liderini açıkladı, İsrail'in kritik noktaları yerle bir edildi

06:07
Hizbullah, İran’ın yeni lideri Mücteba Hamaney’e bağlılık yemini etti
Hizbullah, İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'e bağlılık yemini etti
05:06
İran’dan, Arap ülkelerine 10 günde 3 bin 95 füze ve İHA saldırısı
İran'dan, Arap ülkelerine 10 günde 3 bin 95 füze ve İHA saldırısı
03:08
Devrim Muhafızları’ndan Trump’a tepki: Savaşın sonunu İran belirleyecek
Devrim Muhafızları'ndan Trump'a tepki: Savaşın sonunu İran belirleyecek
02:17
İran ateşkes için tek bir şart sundu
İran ateşkes için tek bir şart sundu
00:18
İsrail’den İran’a büyük hava saldırısı 4 şehir aynı anda vuruldu
İsrail'den İran'a büyük hava saldırısı! 4 şehir aynı anda vuruldu
23:58
Trump “Savaş bitiyor“ dedi, piyasalar coştu
Trump "Savaş bitiyor" dedi, piyasalar coştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 06:24:03. #7.13#
SON DAKİKA: Ordu'da öğrenci pansiyonunda baca yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.