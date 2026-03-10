Ordu\'da öğrenci pansiyonunda baca yangını

Ordu'nun Ünye ilçesinde-öğrenci pansiyonunun bacasında çıkan baca yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Yüceler Mahallesi Orta Sokak üzerinde bulunan Yusuf Bahri Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne bağlı öğrenci pansiyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pansiyonun baca kısmından yoğun dumanların yükseldiğini fark eden okul görevlileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak bacada biriken kurumların tutuşmasıyla başlayan yangına müdahale etti. Yangın esnasında olabilecek bir zehirlenme veya kaza riskine karşı okul yönetimi ve görevliler, pansiyonda kalan öğrencileri hızlıca binadan tahliye etti.

İtfaiye ekipleri yangına neden olan kurumları temizlemelerinin ardından bölgeden ayrıldı. - ORDU