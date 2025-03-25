Ordu\'da Sahte Altın Operasyonu: 1 Tutuklama

Ordu'da polis ekipleri tarafından yapılan sahte altın operasyonu kapsamında 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte altın kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu Ünye ilçesinde yakalanan T.G. isimli şüpheli şahsa yönelik yapılan üst ve çanta aramasında 123 adet 1gram sahte olduğu değerlendirilen altın, 3 adet 5 gram sahte olduğu değerlendirilen altın, 118 bin 500 TL nakit para ele geçirildi.

Adli mercilere sevk edilen T.G. tutuklandı. - ORDU