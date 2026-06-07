Ordu\'da samanlık yangını

Ordu'nun Kumru ilçesinde bir samanlık, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Ağcaalantürk Mahallesi Gökçebel Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir vatandaşa ait üç katlı binanın bitişiğinde bulunan samanlıktan dumanlar yükselmeye başladı. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık, jandarma ve Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bölgeye ulaşana kadar çevredeki vatandaşlar kendi imkanlarıyla yangını söndürmek için seferber oldu. Olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından ekipler tarafından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Samanlığın kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU