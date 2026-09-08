Ordu'da son bir haftada aranan 40 şüpheliden 32'si tutuklandı
Ordu'da polis ekiplerinin son bir haftada yürüttüğü çalışmalarda, farklı suçlardan aranan 40 şüpheli yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 32'si tutuklanarak cezaevine gönderildi; 90 şahıs hakkında ise çeşitli maddelerden işlem yapıldı.
Ordu'da polis ekiplerince son yürütülen çalışmalar çerçevesinde, aranması bulunan ve yakalanan 40 şüpheli şahıstan 32'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada yapılan çalışmalar neticesinde 90 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 40 şüpheli şahıs yakalandı.
Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 32'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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