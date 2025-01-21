Ordu\'da Trafik Denetimleri: 12 Bin Araç Kontrol Edildi

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Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 12 bin 471 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 29 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 35 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 33 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 71 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 32 araç sürücüsüne hatalı şerit değiştirmekten, 54 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 520 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 38 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 76 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 58 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan ve 1 araç sürücüsüne drift yapmaktan cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 12 bin 471 araç kontrol edildi, 2 bin 153 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 28 araç trafikten men edildi ve 33 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Denetimlerin devam edeceği belirtildi. - ORDU