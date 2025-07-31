Ordu\'da Trafik Denetimleri: 15 Bin Araç Kontrol Edildi

Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 15 bin 554 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 51 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 71 kişinin yaralandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 51 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 37 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 46 araç sürücüsüne hatalı şerit değiştirmekten, 146 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 554 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 164 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 355 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 244 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan ve 2 araç sürücüsüne drift suçundan cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 15 bin 554 araç kontrol edildi, 3 bin 102 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 32 araç trafikten men edildi ve 51 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Denetimlerin devam edeceği belirtildi. - ORDU