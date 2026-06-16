Ordu'da Trafik Denetimleri: 19 Bin Araç Kontrol Edildi - Son Dakika
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Ordu'da Trafik Denetimleri: 19 Bin Araç Kontrol Edildi

Ordu\'da Trafik Denetimleri: 19 Bin Araç Kontrol Edildi
16.06.2026 12:48
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Son bir haftada 19 bin 862 araç denetlendi, 72 trafik kazasında 91 kişi yaralandı.

Ordu'da trafik ekiplerince son bir haftada yapılan denetimlerde 19 bin 862 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

İl genelinde son bir haftada 72 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 91 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 45 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 64 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 30 araç sürücüsüne hatalı şerit değiştirmekten, 70 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 468 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 139 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 493 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 163 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamak suçundan cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 19 bin 862 araç kontrol edildi, 2 bin 566 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 60 araç trafikten men edildi ve 45 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, denetimlerin devam edeceği bildirildi. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da Trafik Denetimleri: 19 Bin Araç Kontrol Edildi - Son Dakika

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