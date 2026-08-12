Ordu'da Trafik Denetimleri Artıyor - Son Dakika
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Ordu'da Trafik Denetimleri Artıyor

Ordu\'da Trafik Denetimleri Artıyor
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Ordu'da son haftada 18 bin araç kontrol edildi, 79 kazada 111 kişi yaralandı. Denetimler sürecek.

Ordu'da trafik ekiplerince son bir haftada yapılan denetimlerde 18 bin 12 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

İl genelinde son bir haftada 79 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 111 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 58 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 42 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 40 araç sürücüsüne hatalı şerit değiştirmekten, 154 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 624 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 130 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 366 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 191 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan ve 93 araç sürücüsüne yüksek sesle müzik dinlemekten cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 18 bin 12 araç kontrol edildi, 3 bin 64 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 46 araç trafikten men edildi ve 58 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Ordu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da Trafik Denetimleri Artıyor - Son Dakika

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