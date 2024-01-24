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Ordu'da yapılan trafik denetimlerinde 13 bin 402 araç kontrol edildi - Son Dakika
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Ordu'da yapılan trafik denetimlerinde 13 bin 402 araç kontrol edildi

Ordu'da polis ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde son bir haftada 13 bin 402 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda çeşitli trafik ihlalleri tespit edilerek cezai işlem yapıldı.

Ordu\'da yapılan trafik denetimlerinde 13 bin 402 araç kontrol edildi
24.01.2024 - 14:38,
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Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 13 bin 402 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 25 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 35 kişinin yaralandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 39 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 74 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 33 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 59 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 582 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 58 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 81 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 79 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem yapıldı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 13 bin 402 araç kontrol edildi, bin 949 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 23 araç trafikten men edildi ve 39 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı. - ORDU

Kaynak: İHA
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