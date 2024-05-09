Ordu'da trafik polisleri sürücülere trafik kurallarını anlattı - Son Dakika
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Ordu'da trafik polisleri sürücülere trafik kurallarını anlattı

Ordu\'da trafik polisleri sürücülere trafik kurallarını anlattı

Ordu'da Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında trafik polisleri, cadde üzerinde durdurdukları araç sürücülerine trafik kurallarının önemini anlatarak bilgilendirme yaptı. Etkinlikte öğrenciler tarafından broşürler dağıtılarak, yayalara ve sürücülere bilgilendirmeler yapıldı.

09.05.2024 13:29
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Ordu'da Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde trafik polisleri, cadde üzerinde durdurduğu araç sürücülerini 'hayatla yarışılmaz' mesajı ile bilgilendirerek, trafik kurallarının önemi anlatıldı.

Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde toplanan Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, cadde üzerinde durdurdukları sürücülere yaya yolu konusunda uyarıda bulunarak broşür dağıttı. Lise öğrencilerinin de katıldığı etkinlikte ekipler tarafından görevli kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan, trafik işaretleri ve levhalarla belirlenmiş kavşak giriş-çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlanması konusunda uyarı yapıldı. Uyarıda ayrıca, yaya ve okul geçitlerinde geçit hakkı verilmesi, emniyet kemerinin önemi ve trafik kurallarına uymanın önemleri anlatıldı. Etkinlikte polis ekipleri ve öğrenciler tarafından yayalara ve sürücülere yönelik el broşürleri, kırmızı düdük, çikolata ve hediye dağıtılarak, bilgilendirmeler yapıldı.

Etkinliğe katılan Boztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Çocuk Gelişimi Bölümü Alan Şefi İlknur Keskin Acar, "Milli Eğitim Bakanlığımızın düzenlediği sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Trafik Haftası nedeniyle il genelinde yapılan etkinliklere dahil olduk. Bugün de bu hafta dolayısıyla kemer kullanımı konusunda bilgilendirmek ve sürücülerin bu konudaki dikkatini çekmek için öğrencilerimizle etkinliğin içerisindeyiz" diye konuştu.

Sürücüler ise bu tür bilgilendirme etkinliklerinin can ve mal güvenliği için faydalı olduğunu, tüm sürücülerin ve yayaların trafik kurallarına uyması gerektiğini söylediler. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ordu'da trafik polisleri sürücülere trafik kurallarını anlattı - Son Dakika

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