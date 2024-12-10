Ordu\'da Uyuşturucu Operasyonu

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Ordu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik çalışmalar devam ediyor. Ekiplerin bir hafta içerisinde yaptıkları çalışmalar kapsamında yapılan aramalarda, 1.76 gram metamfetamin, 54 gram sentetik kannabinoid, 12,5 gram esrar ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanırken, 8 şahıs hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği belirtildi. - ORDU