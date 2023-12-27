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Ordu'da yapılan trafik denetimlerinde 12 bin 741 araç kontrol edildi - Son Dakika
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Ordu'da yapılan trafik denetimlerinde 12 bin 741 araç kontrol edildi

Ordu'da polis ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde son bir haftada 12 bin 741 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda 1 ölüm, 2 kişinin hayatını kaybetmesi, 32 yaralanmalı trafik kazası meydana geldiği bildirildi. Denetimlerde alkollü araç kullanmak, modifiyeli araç kullanmak, hatalı şerit değiştirmek gibi birçok ihlal tespit edildi ve cezai işlem uygulandı.

Ordu\'da yapılan trafik denetimlerinde 12 bin 741 araç kontrol edildi
27.12.2023 - 11:25,
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Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 12 bin 741 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 1 ölümü trafik kazasında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 32 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 45 kişinin yaralandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 67 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 66 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 32 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 177 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 571 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 106 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 124 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 25 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem yapıldı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 12 bin 741 araç kontrol edildi, 2 bin 561 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 30 araç trafikten men edildi ve 67 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı. - ORDU

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Ordu'da yapılan trafik denetimlerinde 12 bin 741 araç kontrol edildi - Son Dakika


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