Ordu\'da yapılan trafik denetimlerinde 13 bin 470 araç kontrol edildi

3.Sayfa

Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 13 bin 470 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 66 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 97 kişinin yaralandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 40 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 47 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 30 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 62 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 533 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 57 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 78 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 197 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem yapıldı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 13 bin 470 araç kontrol edildi, 2 bin 538 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 36 araç trafikten men edildi ve 40 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı. - ORDU