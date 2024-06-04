Ordu'da yapılan trafik denetimlerinde 13 bin 894 araç kontrol edildi - Son Dakika
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Ordu'da yapılan trafik denetimlerinde 13 bin 894 araç kontrol edildi

Ordu'da polis ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde son bir haftada 13 bin 894 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda 36 yaralanmalı trafik kazası meydana geldi ve 43 kişi yaralandı. Denetimlerde alkollü araç kullanmak, modifiyeli araç kullanmak, hatalı şerit değiştirmek, kırmızı ışık ihlali yapmak, hız sınırlarını aşmak, cep telefonu ile konuşmak, emniyet kemeri ve kask kullanmamak gibi ihlaller tespit edildi ve cezai işlem uygulandı. Toplamda 34 bin 894 araç kontrol edilirken, 2 bin 35 araç sürücüsüne işlem yapıldı, 22 araç trafikten men edildi ve 22 sürücü belgesi geri alındı.

04.06.2024 16:41
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Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 13 bin 894 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 36 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 43 kişinin yaralandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 22 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 40 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 59 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 78 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 513 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 31 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 106 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 144 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem yapıldı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 34 bin 894 araç kontrol edildi, 2 bin 35 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 22 araç trafikten men edildi ve 22 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı. - ORDU

Kaynak: İHA

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