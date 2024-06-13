Ordu'da yapılan trafik denetimlerinde 15 bin 539 araç kontrol edildi - Son Dakika
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Ordu'da yapılan trafik denetimlerinde 15 bin 539 araç kontrol edildi

Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 15 bin 539 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda 44 yaralanmalı trafik kazası meydana geldi ve 57 kişi yaralandı. Denetimlerde alkollü araç kullanmak, modifiyeli araç kullanmak, hatalı şerit değiştirmek, kırmızı ışık ihlali yapmak, hız sınırlarını aşmak, cep telefonu ile konuşmak, emniyet kemeri kullanmamak ve kask kullanmamak gibi ihlaller tespit edildi ve cezai işlem uygulandı. Toplamda 15 bin 539 araç kontrol edilirken, bin 890 araç sürücüsüne işlem yapıldı, 29 araç trafikten men edildi ve 67 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

13.06.2024 14:25
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Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 15 bin 539 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 44 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 57 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 67 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 59 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 26 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 58 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 414 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 37 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 81 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 146 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem yapıldı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 15 bin 539 araç kontrol edildi, bin 890 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 29 araç trafikten men edildi ve 67 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı. - ORDU

Kaynak: İHA

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