Ordu'da yapılan trafik denetimlerinde 15 bin 539 araç kontrol edildi

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Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 15 bin 539 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 44 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 57 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 67 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 59 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 26 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 58 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 414 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 37 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 81 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 146 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem yapıldı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 15 bin 539 araç kontrol edildi, bin 890 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 29 araç trafikten men edildi ve 67 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı. - ORDU