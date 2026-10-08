Ordu Altınordu\'da yalnız yaşayan 69 yaşındaki kişinin evinden 20 kamyon atık çıkarıldı

Ordu Altınordu'da yalnız yaşayan 69 yaşındaki kişinin evinden 20 kamyon atık çıkarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Altınordu'nun Karşıyaka Mahallesi'nde bir evden yayılan koku ihbar edildi. Çilingirle açılan evde ve bahçesinde uzun süredir biriktirilmiş çok sayıda atık bulundu. Zabıta ve polis eşliğinde iş makineleriyle yaklaşık 6 saat süren temizlikte 20 kamyon çöp taşındı, ev dezenfekte edildi.
Ordu'da çevreye kötü koku yayıldığı ihbarı üzerine ekiplerin müdahale ettiği evden yaklaşık 6 saatlik çalışma sonucu 20 kamyon çöp ve atık malzeme çıkarıldı.
ÇİLİNGİR YARDIMIYLA EVE GİRİLDİ
Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bir evden kötü koku yayıldığı yönündeki ihbar üzerine ekipler harekete geçti. Çilingir yardımıyla girilen evde, 69 yaşındaki A.Ü.'nün yalnız yaşadığı ve ev ile bahçede uzun süredir biriktirildiği belirlenen çok sayıda çöp ve atık bulunduğu tespit edildi.
İŞ MAKİNELERİYLE 6 SAAT SÜREN TEMİZLİK
Gerekli işlemlerin ardından evin temizlenmesi için ekipler ve iş makineleri bölgeye sevk edildi. Zabıta ekipleri ve polis eşliğinde gerçekleştirilen çalışmada, evin tüm odaları ile çevresinde biriken atıklar iş makineleri ve personelin çalışmasıyla tahliye edildi. Yaklaşık 6 saat süren çalışma sonucunda evden ve çevresinden toplam 20 kamyon çöp ve atık çıkarıldı. Atıkların tamamen kaldırılmasının ardından ev ilaçlanarak dezenfekte edildi.
Çalışmanın tamamlanmasıyla mahallede şikayet konusu olan kötü koku da ortadan kaldırıldı.
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