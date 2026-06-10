Organize Şebekeye Büyük Operasyon! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Organize Şebekeye Büyük Operasyon!

10.06.2026 09:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, usulsüz ekspertiz raporları düzenleyen şebekeye yönelik operasyon düzenledi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, ağır hasarlı, deprem nedeniyle zarar görmüş, trafik kazalarına karışmış araçları ekspertiz firmalarınca gerçeğe aykırı raporlarla hasarsız veya sağlam gösterilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı. Kredilerin geri ödenmemesi suretiyle aracı kurumu zarara uğratan şebekeye yönelik İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda, 27 şüpheli gözaltına alındı.

Kazalı ve hasarlı araçların temini, kredi işlemlerinde kullanılacak şahısların belirlenmesi ve ekspertiz süreçlerinin yürütülmesinde görev paylaşımı yaptıkları belirlenen ve organize şekilde hareket ederek usulsüz ekspertiz raporları düzenleyip, kredilerin geri ödenmemesi suretiyle aracı kurumu zarara uğrattıkları tespit edilen şüphelilere yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturmada, deprem nedeniyle zarar görmüş, trafik kazalarına karışmış ve bazıları basına da yansımış araçların, bağlantılı oldukları ekspertiz firma yetkilerince gerçeğe aykırı raporlar düzenleyerek hasarsız veya sağlam durumda gösterildiği de ortaya çıktı.

27 şüpheli gözaltına alındı

Konuya ilişkin tespit edilen aralarında ekspertiz bayi yetkililerinin de bulunduğu 39 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekiplerince sabah saatlerinde İstanbul merkezli Kocaeli, Gaziantep, Sakarya, Mardin, Bursa, Manisa başta olmak üzere 15 ilde düzenlenen operasyonlarda, 27 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, konuya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Trafik Kazaları, Operasyon, İstanbul, 3. Sayfa, Ekonomi, Deprem, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Organize Şebekeye Büyük Operasyon! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziantep’te tekstil fabrikasında yangın Gaziantep'te tekstil fabrikasında yangın
Somalili hakem Omar Abdulkadir, Dünya Kupası’nda görev alamayacak Somalili hakem Omar Abdulkadir, Dünya Kupası'nda görev alamayacak
Diyarbakır’da termometreler 40 dereceye yaklaştı Diyarbakır'da termometreler 40 dereceye yaklaştı
Ukrayna’da dron saldırısına uğrayan Türk gemisi, İstanbul Boğazı’ndan geçti Ukrayna'da dron saldırısına uğrayan Türk gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçti
ABD alarmda 60 yıl sonra ortaya çıkan parazit bir eyalette daha görüldü ABD alarmda! 60 yıl sonra ortaya çıkan parazit bir eyalette daha görüldü
Feci şekilde can veren 16 yaşındaki gencin son paylaşımı yürek burktu Feci şekilde can veren 16 yaşındaki gencin son paylaşımı yürek burktu

10:19
Yetişkin içerik üreticisi ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim
Yetişkin içerik üreticisi ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim
10:05
Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı
Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı
09:57
Fatoş Pınar Türker’den İBB duruşmasında çıplak arama iddiası
Fatoş Pınar Türker'den İBB duruşmasında çıplak arama iddiası
09:56
Kenan Yıldız hayranlarıyla fotoğraf çektirdi, bir detay öne çıktı
Kenan Yıldız hayranlarıyla fotoğraf çektirdi, bir detay öne çıktı
09:52
Altında düşüşün dibi neresi Yeni tahmin geldi
Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi
08:28
BYD, Türkiye’deki 1 milyar dolarlık fabrika projesini askıya aldı
BYD, Türkiye'deki 1 milyar dolarlık fabrika projesini askıya aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 10:33:32. #7.13#
SON DAKİKA: Organize Şebekeye Büyük Operasyon! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.