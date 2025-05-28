Orhangazi\'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan bir otomobil zeytinliğe girdi. Ağaca çarparak duran otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 13.30 sıralarında Orhangazi- İznik Karayolu Üreğil altı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre İznik istikametinden Orhangazi istikametine doğru gitmekte olan 07 R 0099 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak zeytinliğe uçtu. Takla atıp zeytin ağacına çarparak duran otomobilde bulunan sürücü ile birlikte araçta bulunan N.Y.(25) ile M.N.K. (24) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevkedildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirlenirken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BURSA