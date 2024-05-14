Orman İşletme Müdürlüğü'nde patlamada hayatını kaybeden çalışan defnedildi - Son Dakika
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Orman İşletme Müdürlüğü'nde patlamada hayatını kaybeden çalışan defnedildi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait depoda meydana gelen patlamada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Selçuk Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı. Defin sırasında Yılmaz'ın oğlunun mezar başında ağlayarak su dökmesi yürekleri burktu.

14.05.2024 22:28
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Orman İşletme Müdürlüğü'nde ait depodaki patlamada hayatını kaybeden çalışan defnedildi

Defin sırasında küçük oğlunun ağlayarak mezara su dökmesi yürekleri burktu

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait depoda boya varilinin patlaması neticesinde ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatın kaybeden Selçuk Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı. Defin sırasında Yılmaz'ın oğlunun mezar başında ağlayarak su dökmesi yürekleri burktu.

Yongalık Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait depoda 6 Mayıs günü meydana gelen olayda, ağaç damgalamada kullanılan boyanın bulunduğu varil patladı. Olayda Selçuk Yılmaz, F.Y. ve A.K. çeşitli yerlerinden yanarak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, patlamanın ardından çıkan yangına müdahale etti. Yaralılar ise Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilen Selçuk Yılmaz ve F.Y., ilçe hastanesindeki müdahalelerinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Buradaki tedavisinin ardından Yılmaz, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'nde tedavi altına alındı. Yılmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastane işlemleri sonrasında 3 çocuk babası Yılmaz'ın cenazesi, Orman İşletme Müdürlüğü'nde yapılan tören sonrasında Yeşildirek Cami'nde kılınan namazın ardından defnedildi. Defin sırasında Yılmaz'ın oğlunun mezar başında ağlayarak su dökmesi ise yürekleri burktu.

Kaynak: İHA

Selçuk Yılmaz, Sakarya, Akyazı, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Orman İşletme Müdürlüğü'nde patlamada hayatını kaybeden çalışan defnedildi - Son Dakika

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