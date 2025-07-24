Orman şehitleri için Ankara'da tören düzenlendi! Çok sayıda vatandaş katıldı - Son Dakika
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Orman şehitleri için Ankara'da tören düzenlendi! Çok sayıda vatandaş katıldı

Orman şehitleri için Ankara\'da tören düzenlendi! Çok sayıda vatandaş katıldı
24.07.2025 17:47
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Eskişehir'de orman yangınına müdahale ederken şehit olan AKUT gönüllülerinin cenazeleri, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camiisi'ne getirildi. Burada orman şehitleri için cenaze töreni düzenlendi.

Orman yangınına müdahale ederken hayatını kaybeden AKUT gönüllüleri için Ankara'da düzenlenen törene çok sayıda vatandaş katıldı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi ile Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyü arasında çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında alevlerin arasında kalan 5 orman çalışanı ve 5 AKUT çalışanı şehit oldu.

ORMAN ŞEHİTLERİNE VEDA

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ederken hayatını kaybeden 5'i orman işçisi, 5'i AKUT gönüllüsü 10 kişinin naaşları, kimlik tespiti ve DNA incelemesi için Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'na sevk edildi.

ANKARA'DA TÖREN DÜZENLENDİ

Yangında hayatını kaybeden AKUT gönüllüleri Bayram Eren Aslan, Alperen Özcan, Tekin Enes Sarıyıldız, Muharrem Can ve İlker Onarıcı için bugün Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından tören düzenlendi.

ALEVLERİN ARASINDA KALMIŞLAR

Dün gece Eskişehir'deki orman yangınına müdahale ederken5 orman çalışanı ve 5 AKUT çalışanı şehit oldu. Ölümlere ilişkin açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Ülkemizde 11 büyük yangın çıktı, olağanüstü sıcaklık ve değişken rüzgarla mücadele ederek yangınlara karşı koyduk. Bu yangınlardan 4 tanesinde problem yok. Ancak Eskişehir Seyitgazi'de başlayıp Afyon'a geçen yangınla alakalı 19 orman çalışanı, 5 AKUT mensubu olmak üzere 24 kişi aniden değişen rüzgarın alevlerin yönünü çevirmesi ile yangının içinde kaldılar" sözleriyle yaşananları anlattı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 5'i orman işçisi, 5'i AKUT gönüllüsü 10 kişinin şehit olduğu orman yangınıyla ilgili Eskişehir ve Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılıklarınca soruşturma başlatıldığını da bildirdi.

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Son Dakika 3.Sayfa Orman şehitleri için Ankara'da tören düzenlendi! Çok sayıda vatandaş katıldı - Son Dakika

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