Orman yangınında şehit olan olan İbrahim Demir, Konya'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Orman yangınında şehit olan olan İbrahim Demir, Konya'da son yolculuğuna uğurlandı

Orman yangınında şehit olan olan İbrahim Demir, Konya\'da son yolculuğuna uğurlandı
04.07.2025 18:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Ödemiş ilçesinde orman yangınına müdahale ederken şehit olan dozer operatörü İbrahim Demir, memleketi Konya'nın Ilgın ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde orman yangınına müdahale ederken şehit olan dozer operatörü İbrahim Demir, memleketi Konya'nın Ilgın ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale etmek için 2 Temmuz'da Konya'dan İzmir'e gelen Konya Orman Bölge Müdürlüğü'nde dozer operatörü olarak çalışan İbrahim Demir (39), 3 Temmuz günü Köseler Mahallesi civarında orman yangınına müdahale esnasında şehit oldu. Şehit İbrahim Demir'in cenazesi İzmir Orman Bölge Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından helikopterle memleketi Konya'nın Ilgın ilçesine getirildi. Şehit Demir için Şıhbedrettin Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Demir'in yakınları tabutuna sarılarak vedalaştı.

Törene katılan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, tarifi imkansız bir üzüntü içerisinde olduklarını belirterek, "Acımız büyük. 2008 yılından itibaren orman teşkilatımızda çalışan şehidimiz İbrahim Demir, İzmir Ödemiş yangınında yeşil vatanı korumak için mücadele ederken şahadete ulaşmıştır. Şehit İbrahim kardeşimizin şahadeti bizi derinden yaralamıştır. Geride bıraktığı eşi ve yavruları bize ve devletimize emanettir" dedi.

Konya Valisi İbrahim Akın ise, "Aziz şehidimiz aziz vatanın korunması uğruna yangınla mücadele ederken gözünü kırpmadan mücadele etmiş ve bu mücadelesini verirken de şahadet mertebesine erişmiştir. Rabbim şahadetini kabul buyursun. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Demir'in cenazesi ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçe şehitliğinde defnedildi. - KONYA

Kaynak: İHA

Orman Yangınları, Yerel Haberler, İbrahim Demir, 3-sayfa, Ödemiş, konya, Ilgın, İzmir, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Orman yangınında şehit olan olan İbrahim Demir, Konya'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

11 yaşındaki Elif’in ölümüne neden sürücüye 5 yıl hapis cezası 11 yaşındaki Elif'in ölümüne neden sürücüye 5 yıl hapis cezası
Silahlı saldırıya uğrayan baba ve oğlu yaşamını yitirdi Silahlı saldırıya uğrayan baba ve oğlu yaşamını yitirdi
Yüksek gerilim hattına konan karga yangın çıkardı Yüksek gerilim hattına konan karga yangın çıkardı
ABD’li ünlü oyuncu Michael Madsen, hayatını kaybetti ABD'li ünlü oyuncu Michael Madsen, hayatını kaybetti
Anlaşmazlık yaşadığı kişiyi levyeyle dövdüler Anlaşmazlık yaşadığı kişiyi levyeyle dövdüler
Rusya, Afganistan yönetimini resmen tanıyan ilk ülke oldu Rusya, Afganistan yönetimini resmen tanıyan ilk ülke oldu
Buca’da Orman Yangını: Tahliye Başladı Buca'da Orman Yangını: Tahliye Başladı
6 yaşındaki çocuk tatil için gittiği kentte hayatını kaybetti 6 yaşındaki çocuk tatil için gittiği kentte hayatını kaybetti
Bakan Yumaklı, Buca’daki yangının nedenine isyan etti: Sanki hiç uyarmamışız Bakan Yumaklı, Buca'daki yangının nedenine isyan etti: Sanki hiç uyarmamışız
Aracıyla alevlerin arasından hızla geçti Aracıyla alevlerin arasından hızla geçti
Trump ve Netanyahu anlaştı Gazze’de ateşkes ilan edilecek Trump ve Netanyahu anlaştı! Gazze'de ateşkes ilan edilecek

17:15
3-5 beğeni uğruna yaptıkları rezillik büyük tepki çekti: Utanın biraz
3-5 beğeni uğruna yaptıkları rezillik büyük tepki çekti: Utanın biraz!
17:10
Manavgat Belediyesi’ne operasyonun detayları Baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet
Manavgat Belediyesi'ne operasyonun detayları! Baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet
16:13
Gazeteci-yazar Nihat Genç hayatını kaybetti
Gazeteci-yazar Nihat Genç hayatını kaybetti
15:58
Manavgat Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu Belediye başkanı ve bazı yöneticiler gözaltında
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Belediye başkanı ve bazı yöneticiler gözaltında
14:19
Önce eskort, sonra avukat oldular 11 milyonluk vurgun
Önce eskort, sonra avukat oldular! 11 milyonluk vurgun
08:37
İzmir’deki yangınlar 3 noktada sürüyor Alevlerin sardığı ilçeyi böyle terk ettiler
İzmir'deki yangınlar 3 noktada sürüyor! Alevlerin sardığı ilçeyi böyle terk ettiler
08:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın maaşına 55 bin lira zam
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına 55 bin lira zam
07:12
Meclis’te 100’ü aşkın vekil ve personel hastanelik oldu
Meclis'te 100'ü aşkın vekil ve personel hastanelik oldu
07:08
Beyoğlu’nun simgesi 60 yıllık tarihi lokanta konkordato ilan etti
Beyoğlu'nun simgesi 60 yıllık tarihi lokanta konkordato ilan etti
01:26
Trump: Putin ile görüşmede Ukrayna’da barış için ilerleme kaydedemedik
Trump: Putin ile görüşmede Ukrayna'da barış için ilerleme kaydedemedik
01:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerine Cumhurbaşkanlığı’na vekalet edecek isim belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerine Cumhurbaşkanlığı'na vekalet edecek isim belli oldu
00:41
Orman yangınlarına ilişkin iddialara DMM’den net yanıt
Orman yangınlarına ilişkin iddialara DMM'den net yanıt
00:22
Temsilciler Meclisi, Trump’ın ’Büyük Güzel Yasa Tasarısı’nı onayladı
Temsilciler Meclisi, Trump'ın 'Büyük Güzel Yasa Tasarısı'nı onayladı
23:57
İsrail, yine insani yardım almak için bekleyen Filistinlileri vurdu: 16 ölü, 90 yaralı
İsrail, yine insani yardım almak için bekleyen Filistinlileri vurdu: 16 ölü, 90 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2025 18:54:28. #7.11#
SON DAKİKA: Orman yangınında şehit olan olan İbrahim Demir, Konya'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.