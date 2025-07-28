Orman yangınını çıkarttığı iddia edilen şahıs kendini İYİ Parti yöneticisi olarak tanıtmış

Bursa'da çıkan orman yangınına ilişkin gözaltına alınan FETÖ'den ihraç astsubayın sosyal medya hesabında kendisini İYİ Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı olarak tanıttığı ortaya çıktı.

Bursa'da Gürsu ve Kestel ilçeleri arasında çıkan orman yangını üçüncü gününde de devam ediyor. Dün yeniden alevlenen yangına ilişkin bir kişi yangını çıkarttığı iddiasıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişinin Ufuk A. isimle FETÖ'den ihraç edilen bir astsubay olduğu ortaya çıktı.

KENDİSİNİ İYİ PARTİ YÖNETİCİSİ OLARAK TANITMIŞ

Öte yandan Ufuk A.'ya ilişkin dikkat çeken bir gerçek de ortaya çıktı. Terör polisi tarafından sorgulanan Ufuk A.'nın sosyal medya hesabında kendisini İYİ Parti Harmancık Gençlik Kolları Başkanı olarak tanıttığı görüldü.

İYİ PARTİ KARIŞTI! JET AÇIKLAMA

Ormanı kundakladığı iddia edilen ve daha önce çalıştığı benzin istasyonundan yakıt alırken görüntülenen Ufuk A., İYİ Parti'yi de karıştırdı.

İYİ Parti Bursa İl Başkanı İsmail Kaya ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iddiaları yalanlayarak, "Sosyal medya ve basında çıkan bazı haberler sebebiyle aşağıdaki açıklamayı yapmak zarureti hasıl olmuştur. Bursa'mızın Harmancık ilçesindeki ormanlık alanı kundaklamaya teşebbüs aşamasında gözaltına alınan Ufuk A. adlı şahıs, İYİ Partimizin üyesi değildir. Dolayısıyla partimizin hiçbir kademesinde de bir görevi yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.