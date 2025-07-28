Orman yangınını çıkarttığı iddia edilen şahıs kendini İYİ Parti yöneticisi olarak tanıtmış - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Orman yangınını çıkarttığı iddia edilen şahıs kendini İYİ Parti yöneticisi olarak tanıtmış

Orman yangınını çıkarttığı iddia edilen şahıs kendini İYİ Parti yöneticisi olarak tanıtmış
28.07.2025 18:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Harmancık ilçesinde orman yangını çıkarttığı iddia edilen ve FETÖ'den ihraç edilmiş astsubaya ilişkin dikkat çeken bir gerçek ortaya çıktı. Şahsın sosyal medya hesabında kendisini İYİ Parti Gençlik Kolları Başkanı olarak tanıttığı öğrenilirken; İYİ Parti'den açıklama gecikmedi.

Bursa'da çıkan orman yangınına ilişkin gözaltına alınan FETÖ'den ihraç astsubayın sosyal medya hesabında kendisini İYİ Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı olarak tanıttığı ortaya çıktı.

Bursa'da Gürsu ve Kestel ilçeleri arasında çıkan orman yangını üçüncü gününde de devam ediyor. Dün yeniden alevlenen yangına ilişkin bir kişi yangını çıkarttığı iddiasıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişinin Ufuk A. isimle FETÖ'den ihraç edilen bir astsubay olduğu ortaya çıktı.

KENDİSİNİ İYİ PARTİ YÖNETİCİSİ OLARAK TANITMIŞ

Öte yandan Ufuk A.'ya ilişkin dikkat çeken bir gerçek de ortaya çıktı. Terör polisi tarafından sorgulanan Ufuk A.'nın sosyal medya hesabında kendisini İYİ Parti Harmancık Gençlik Kolları Başkanı olarak tanıttığı görüldü.

İYİ PARTİ KARIŞTI! JET AÇIKLAMA

Ormanı kundakladığı iddia edilen ve daha önce çalıştığı benzin istasyonundan yakıt alırken görüntülenen Ufuk A., İYİ Parti'yi de karıştırdı.

İYİ Parti Bursa İl Başkanı İsmail Kaya ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iddiaları yalanlayarak, "Sosyal medya ve basında çıkan bazı haberler sebebiyle aşağıdaki açıklamayı yapmak zarureti hasıl olmuştur. Bursa'mızın Harmancık ilçesindeki ormanlık alanı kundaklamaya teşebbüs aşamasında gözaltına alınan Ufuk A. adlı şahıs, İYİ Partimizin üyesi değildir. Dolayısıyla partimizin hiçbir kademesinde de bir görevi yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.

Kaynak: İHA

Orman Yangını, Sosyal Medya, Harmancık, İYİ Parti, Politika, Gençlik, 3-sayfa, Yaşam, Dünya, Medya, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Orman yangınını çıkarttığı iddia edilen şahıs kendini İYİ Parti yöneticisi olarak tanıtmış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Deniz Kisa:
    IYI parti nerde kaldi milliyetciligin 3 9 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    daha once uye olmustur daha sonra ya istifa yada uzaklasturma almistir. parti aciklamsinda belirtilmemis. gecmiste sabikasi yoksa uye olabikir kimse bilemez ve engelkeyemez 1 2 Yanıtla
  • 2025Nisre.:
    yani akp li 1 1 Yanıtla
  • Deniz Gürbüz:
    Daha bütün suçları feto deyip aradan çıkın ohhhh 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kalkış yaptığı sırada lastiği patlayan dev yolcu uçağı alev aldı: 179 kişi tahliye edildi Kalkış yaptığı sırada lastiği patlayan dev yolcu uçağı alev aldı: 179 kişi tahliye edildi
Almanya’da yolcu treni raydan çıkarak devrildi: 3 ölü, 34 yaralı Almanya'da yolcu treni raydan çıkarak devrildi: 3 ölü, 34 yaralı
Suriye hükümeti: Süveyda’dan 150 bin kişi tahliye edildi, Dürzi lider özerklik istiyor Suriye hükümeti: Süveyda'dan 150 bin kişi tahliye edildi, Dürzi lider özerklik istiyor
Trump, AB ile ’yüzde 15’lik gümrük vergisi konusunda’ anlaştıklarını duyurdu Trump, AB ile 'yüzde 15'lik gümrük vergisi konusunda' anlaştıklarını duyurdu
CHP’li Öztürk’ten Bursa yangını iddiası: Başlangıç noktasında benzin kokusu vardı CHP'li Öztürk'ten Bursa yangını iddiası: Başlangıç noktasında benzin kokusu vardı
Başkandan en acı paylaşım: Artık tamamen küle döndü Başkandan en acı paylaşım: Artık tamamen küle döndü
’FETÖ’den ihraç edildi’ iddiası Bursa’daki yangın bölgesinde benzin bidonuyla yakalandı 'FETÖ'den ihraç edildi' iddiası! Bursa'daki yangın bölgesinde benzin bidonuyla yakalandı
Hamas Lideri: Katliamlar sürerken İsrail ile müzakerelere devam etmek anlamsız Hamas Lideri: Katliamlar sürerken İsrail ile müzakerelere devam etmek anlamsız
Yem makinesine düşen adam hayatını kaybetti Yem makinesine düşen adam hayatını kaybetti
Bakan Yılmaz Tunç: Bursa yangınına ilişkin soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı Bakan Yılmaz Tunç: Bursa yangınına ilişkin soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı
Beyoğlu’nda dolmuş otobüse çarptı 5 kişi yaralandı Beyoğlu'nda dolmuş otobüse çarptı! 5 kişi yaralandı

17:50
İzmir ve Bursa’da ciğerlerimiz alev alev yanıyor
İzmir ve Bursa'da ciğerlerimiz alev alev yanıyor
17:36
İbrahim Tatlıses’ten kızı Dilan Çıtak’ın karıştığı skandala ilk tepki: Çok şey var zaten
İbrahim Tatlıses'ten kızı Dilan Çıtak'ın karıştığı skandala ilk tepki: Çok şey var zaten
17:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orman yangınlarında sabotaj ve kasıtlar da var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orman yangınlarında sabotaj ve kasıtlar da var
16:46
Ahmet Daştanbek 270 bin dolarlık rüşvet iddiasıyla ilgili sessizliğini bozdu: Bağış parası
Ahmet Daştanbek 270 bin dolarlık rüşvet iddiasıyla ilgili sessizliğini bozdu: Bağış parası
09:25
’Kaç saattir çalışıyorsunuz’ sorusuna yangın söndürme gönüllüsünden mest eden yanıt
'Kaç saattir çalışıyorsunuz?' sorusuna yangın söndürme gönüllüsünden mest eden yanıt
09:25
İBB yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan Burak Korzay tahliye edildi
İBB yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan Burak Korzay tahliye edildi
09:12
Uçaklar peş peşe kalkıyor Süper Lig devi 4 transfer birden yapıyor
Uçaklar peş peşe kalkıyor! Süper Lig devi 4 transfer birden yapıyor
09:00
Süper Lig’e hoş geldin N’Koudou İşte yeni takımı
Süper Lig'e hoş geldin N'Koudou! İşte yeni takımı
08:58
Babası YKS çıkışı çiçeklerle karşılamıştı Şimdi ’’Kim Milyoner Olmak İster’’ kazancıyla konuşuluyor
Babası YKS çıkışı çiçeklerle karşılamıştı! Şimdi ''Kim Milyoner Olmak İster?'' kazancıyla konuşuluyor
08:41
Gıda işletmelerinde ’karekod’ dönemi Bugün başladı, kullanmayana ceza var
Gıda işletmelerinde 'karekod' dönemi! Bugün başladı, kullanmayana ceza var
08:25
Google’dan Kahramanmaraş depremi itirafı
Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı
08:19
Galatasaray Donnarumma’ya teklif yaptı İşte aldığı yanıt
Galatasaray Donnarumma'ya teklif yaptı! İşte aldığı yanıt
08:05
Orman yangınlarında son durum: 3 ilde 4 yangın sürüyor
Orman yangınlarında son durum: 3 ilde 4 yangın sürüyor
01:11
Beyoğlu’nda dolmuş otobüse çarptı 5 kişi yaralandı
Beyoğlu'nda dolmuş otobüse çarptı! 5 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2025 19:07:52. #7.11#
SON DAKİKA: Orman yangınını çıkarttığı iddia edilen şahıs kendini İYİ Parti yöneticisi olarak tanıtmış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.