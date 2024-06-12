Orman Yangınlarına Müdahale Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Orman Yangınlarına Müdahale Çalışmaları Devam Ediyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yurtta meydana gelen orman yangınlarına yönelik söndürme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. İzmir - Narlıdere ve İstanbul - Pendik yangınları kontrol altına alınırken, Çanakkale - Eceabat, Muğla - Milas ve Sinop - Dikmen yangınlarına müdahale çalışmaları sürüyor. Yangınlarla mücadelede 19 uçak, 13 helikopter, 104 arazöz ve iş makinesi, 615 personel görev alıyor.

12.06.2024 16:12
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yurtta meydana gelen orman yangınlarına yönelik söndürme çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, "İzmir - Narlıdere, İstanbul - Pendik kontrol altına alındı. Çanakkale - Eceabat, Muğla - Milas, Sinop - Dikmen devam ediyor. Yangınlara; 19 uçak, 13 helikopter, 104 arazöz ve iş makinesi, 615 personelle müdahale ediyoruz. Yangınların başladığı ilk andan itibaren Ormanın Kahramanları havadan ve karadan mücadeleye devam ediyor" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Orman Yangınlarına Müdahale Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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