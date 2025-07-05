Ormanda 7 Ay Saklanan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Ormanda 7 Ay Saklanan Hükümlü Yakalandı

Ormanda 7 Ay Saklanan Hükümlü Yakalandı
05.07.2025 12:12
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29 yıl hapis cezası olan Faruk D., ormanda saklanırken kenevir ekti ve hayvan derisinden giysi yaptı.

Denizli'de 29 yıllık hapis cezasının kesinleşmesinin ardından ormana kaçan hükümlü, 7 ay farklı noktalara çadır kurarak saklandı. Kenevir eken ve hırsızlık yaparak yaşamını sürdüren hükümlünün, kışın donmamak için öldürdüğü hayvanların derisinden kendisine elbise yapıp soğuktan korunduğu belirlendi.

Denizli'de 7 ayrı dosyadan aranan ve hakkında 29 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Faruk D.'nin Tavas ilçesinde dağlık ve ormanlık alanlarda çadır kurarak saklandığı, yakalanmamak için sürekli olarak yer değiştirdiği, saklanmış olduğu ormanlık alanların sarp kesimlerine kenevir ektiği ve sürekli olarak bölgede silahla dolaştığı belirlendi. Jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) yapılan kapsamlı çalışmalar sonucu Faruk D.'nin son saklandığı yer tespit edilerek, Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte müşterek operasyon düzenlendi.

Kaçmadan fırsat verilmeden yakalanan Faruk D.'nin saklanmış olduğu alanın geniş ormanlık arazi olması nedeniyle bölgede asayiş komandolarca yapılan aramalarda ormanlık alan içerisinde 1 adet kamp çadırı, çadır içerisinde 105 gram esrar, yaşam malzemeleri, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve ormanlık alana özel olarak sulama sistemiyle hazırlanmış ekili halde kenevir bitkileri ele geçirildi.

Hakkındaki kararın Aralık 2024'te kesinleşmesinin ardından saklanmak amacıyla ormanlık alana gittiği, saklandığı ormanda kış aylarında soğuktan donmamak için hayvan derisinden kendisine giysi yaparak korunmaya çalıştığı, ekmiş olduğu kenevirleri yaban hayvanlardan korumak için çevresine ayı kapanı tuzağı kurduğu ve yakalanmamak amacıyla dürbünle çevresini sürekli gözetlediği tespit edildi.

Yakalanan Faruk D.'nin yapılan GBT sorgusunda 15 Nisan 2025 tarihinde bölgede bulunan bir bağ evinden hırsızlık yaptığı ve kötü hava şartlarından korunmak için ise ara sıra hırsızlık yaptığı bağ evinde saklandığı anlaşıldı. Yapılan bu tespit sonucunda, meydana gelen meydana gelen bir faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatılmış oldu.

İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Faruk D., tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Olayda ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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