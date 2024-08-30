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Ormanlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

Kilimli ilçesine bağlı Açık İşletme Sokak mevkisinde saat 16.50 sıralarında başlayan yangın ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kilimli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 arazöz, 1 tanker ve 15 personel ile özel firmalara ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ve jandarma ekipleri de olay yerine yönlendirildi. Ekiplerin yaklaşık iki saat süren müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı. Ekipler yangının çıkış sebebini araştırıyor.