Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Tekne Batması: En Az 15 Kişi Hayatını Kaybetti

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde teknenin batması sonucu en az 15 kişi hayatını kaybetti.
Orta Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Bangui'de grup liderinin kalıntılarını defnetmek üzere Ombella-Mpoko vilayetinin Mokelo köyüne hareket eden bir tekne Mpoko Nehri üzerinde alabora oldu. Dün yaşandığı açıklanan olayda 300 kişiyi taşıyan teknenin batması sonucu en az 15 kişi hayatını kaybetti. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi de yaralandığı olayda bazı yolcuların akıbeti ise bilinmiyor. Olayın ardından başlatılan arama çalışmaları devam ederken teknenin kapasitesinin üzerinde yolcu taşıdığı tahmin ediliyor.
Yaşananlara ilişkin Orta Afrika Cumhuriyeti yetkililerinden henüz bir açıklama yapılmadı. - BANGUİ
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