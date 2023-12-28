Orta refüje çıkan işçi servisi devrildi: 12 yaralı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak orta refüje çıkıp yan yatarak durabilen işçi servisindeki 12 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, kent merkezi Efeler Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir işletmeye ait işçileri taşıtan E.M., yönetimindeki 03 BA 284 plakalı minibüs sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüje çıkıp ardından yan yattı. Kazada araç içerisinde bulunan 12 kişi yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu 8'nin kontrol amaçlı hastaneye götürüldüğü belirtildi.

Kazada aracın devrildiği refüjdeki çok sayıda ağaç da zarar görürken, olay sonrası polis tarafından inceleme başlatıldı.