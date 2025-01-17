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Ortaklık Krizi Hırsızlık İle Sonlandı

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Tanju Danışmaz, ortak İ.K.'nın tutuklanmasının ardından işyerindeki hırsızlık iddialarıyla adliyeye başvurdu.

17.01.2025 16:47
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Ortaklık krizi hırsızlık iddiasıyla adliyeye taşındı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta Tanju Danışmaz, bir yıl önce ortaklık kurduğu İ.K.'nın bir suçtan dolayı tutuklanması sonrası yakınlarının işyerindeki eşyaları habersiz şekilde taşıması nedeniyle durumu adliyeye taşıdı. Danışmaz, işyerine gelerek güvenlik kameralarını etkisiz hale getiren iki kişiden şikayetçi oldu.

Karadeniz Ereğli ilçesinde bir yıl önce Müftü Mahallesi'nde kuaför İ.K. ile ortaklık kuran Tanju Danışmaz, işyerinde yaşanan olaylar nedeniyle Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulundu. İddialara göre, İ.K.'nin bir suçtan dolayı tutuklanmasının ardından taraflar arasında anlaşmazlıklar başladı. Olay, İ.K.'nin yakınlarının akşam saatlerinde işyerine gelip güvenlik kameralarını etkisiz hale getirmesiyle başladı. Tanju Danışmaz'ın iddiasına göre, işyerinde bulunan bilgisayar, kasa, cihazlar ve nakit paralar alınarak dükkandan uzaklaşıldı.

Danışmaz, işyerine geldiğinde güvenlik kameralarının fişlerinin çekilmiş ve kablolarının koparılmış olduğunu fark etti. Durumu emniyet ekiplerine bildiren Danışmaz, işyerindeki eşyaların büyük bir kısmının boşaltıldığını gördükten sonra Cumhuriyet Savcılığına giderek şikayetçi oldu.

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Tanju Danışmaz, şunları söyledi:

"Burada bir ortaklık yaşadık. İ.K.'nin başına bir olay geldi, bu olaydan dolayı mağduriyet yaşadık. Dükkanı kapatma kararı aldık ama sonrasında başka sorunlarla karşılaştık. İ.K.'nin ablası, dükkanımızın anahtarıyla içeriye girerek kameraların fişini çekti, bilgisayar ve kasayı açıp birçok şeyi alarak buradan uzaklaştı. Vekaletinin olduğunu söylüyor ama bu bize haber verilmeden yapılabilecek bir şey değil. Süreci yargıya taşıdık ve şikayetçi olduk. Şu anda dükkanı boşaltmaya hazırlanıyoruz ancak bunun bile önüne geçiyorlar."

Tanju Danışmaz'ın şikayeti üzerine Emine D. ve Hacer D.'nin hakkında hırsızlık iddiasıyla işlem başlatıldı.

Ortaklık Krizi Hırsızlık İle Sonlandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ortaklık Krizi Hırsızlık İle Sonlandı - Son Dakika

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