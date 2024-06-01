Ortaköy'de İBB başkan adayının evi yangında yandı - Son Dakika
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Ortaköy'de İBB başkan adayının evi yangında yandı

Ortaköy'de bulunan iki katlı binada çıkan yangında İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayının evi tamamen kullanılamaz hale geldi. Evde uyuyan Güven Akıcı'nın hayatını kurtaran kedisi sayesinde ölümden kurtulduğu belirtildi. Yangın sonucunda çevrede bulunan diğer binalarda da büyük hasar oluştu.

01.06.2024 22:01
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Ortaköy'de iki katlı binada yangın: İBB başkan adayının evi yandı

İSTANBUL - Ortaköy'de bulunan iki katlı binada yangın çıktı. Evde yaşayan ve o esnada uyuyan Güven Akıcı'nın hayatını onu uyandıran kedisi kurtardı. Ayrıca Güven Akıcı'nın son genel seçimde bağımsız olarak İstanbul Büyükşehir Belediye adayı olduğu öğrenildi.

Yangın, saat 09.00 sıralarında Ortaköy Mecidiye Mahallesi Büyükşekerci Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Ortaköy'de bulunan iki katlı tarihi binanın ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Geçimini hurdacılık yaparak sağlayan Güven Akıcı'nın evde olduğu esnada başlayan yangında hurdalık ve plastik malzemelerin de tutuşmasıyla alevler büyüdü. Akıcı'yı evde uyuduğu esnada yangından kendisini uyandıran kedisi kurtardı. Yangının ardından Akıcı, kendisini binanın dışına attı. Birçok noktadan fark edilen yangın, binanın çevresinde bulunan 4 apartmanın çatısına da sıçradı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler evde çıkan yangına müdahale ederken diğer çatılara da merdiven yardımıyla müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü. Yangın sonucunda, tarihi yapı tamamen kullanılamaz hale gelirken, alevlerin sıçradığı diğer binaların çatı ve duvarlarında büyük hasar oluştu. Yangını söndürülmesinin ardından soğutma çalışması yapan ekipler, yıkılma riski olan duvarları kazma ve kürek yardımıyla yıktı.

Son seçimde İBB adayı olmuş

Yangını son anda fark ederek kendini sokağa atan Güven Akıcı'nın, son yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için bağımsız aday olduğu ortaya çıktı.

Kendisini uyandıran kedisi sayesinde ölümden kurtulduğunu belirten Güven Akıcı "Benim kedim var, o uyandırdı beni. Uyandırmasa ben de ölmüş olabilirdim. Hastalıktan dolayı engelli vatandaşım. Tek yaşıyorum zaten. İki gün sonra da memlekete gidecektim. Bu olay olunca da kendimi can havliyle zor attım. Kediyi de aradım ama bulamadım. Söyledim itfaiyecilere ama onlar da bulamadı. İnşallah düşündüğüm olmamıştır. Zaten kedim yanımda yatıyor, miyavlayıp üzerimi tırmalayınca ben de şaşırdım. Gözümü açtığımda alevler vardı. Can havliyle dışarı çıktım. Üstümde de bir şey yoktu, her şey kaldı evde. Önce can, sonra canan zaten. Ama şunu söyleyeyim Türkiye halkına; Önemli olan sokak hayvanlarını evimize almamız. Bakın benim başıma geldi, kedi beni uyandırmasaydı ben belki de ölmüştüm. Ne oluyorsa olsun, afet de olsa, deprem de olsa hayvanlar bunu hissediyor" diye konuştu.

"Tedbir yok, yangın tüpü yok"

Yangında camları patlayan ve çatısı zarar gören binanın sahibi Olcay Tok, "Sabah erkenden kiracımız aradı beni, 'Çok acil' diye. Geldim hemen. Arka tarafta camlar, vesaire, her şey patladı. Çatımız da yandı. Bu ikinci vukuat. Burada gerekenin yapılması lazım. Bu ahşap binalarda ne yazık ki hiçbir şey yok. Tedbir yok, yangın tüpü yok. Yani itfaiye bile giremiyor gördüğünüz gibi. Çok şükür ki, kimse yoktu binada. Sadece bir tane kiracımız vardı. Çok şükür ki, kimseye bir şey olmadı" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ortaköy'de İBB başkan adayının evi yangında yandı - Son Dakika

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