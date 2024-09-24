OSB\'de Kimyasal Yangın ve Kötü Koku

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OSB'de bırakılan kimyasal madde yangın çıkarıp kötü koku yaydı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan Veliköy Organize Sanayi Bölgesinde ortalığa bırakılan kimyasal madde yangına neden oldu. Yangın sırasında yayılan kötü koku çevrede paniğe yol açarken, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Olay, gece saatlerinde Veliköy OSB içerisinde meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar, ortalığa bırakılmış şüpheli bir maddenin kötü koku yaydığını fark edince durumu yetkililere ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kimyasal maddenin yanmaya başladığını tespit etti ve hızla müdahalede bulundu. Yangın sırasında çeşitli patlama sesleri meydana geldi.

Kimyasal madde olması sebebiyle sönmeyen yangın, çevreye daha fazla yayılmadan kumla boğma yöntemi ile kontrol altına alındı.

Henüz kimyasal maddenin kim ya da kimler tarafından bırakıldığı bilinmiyor. Yetkililer olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından itfaiye ekipleri alanda soğutma çalışmaları yaptı. Ayrıca, kimyasalın çevreye olası etkileri üzerine incelemeler başlatıldı.

Bölgeye jandarma komutanlığı ekipleri de gelerek bölgede inceleme yaptı. İlk izlenimlere göre alanda el arabası izleri tespit edildi.