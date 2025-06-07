Osmancık\'ta Bodrum Yangını Kontrol Altına Alındı

Çorum'un Osmancık ilçesinde bir evin bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Olay, ilçeye bağlı Yaylabaşı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir evin bodrum katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM