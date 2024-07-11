Osmancık'ta Mercedes marka yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Osmancık'ta Mercedes marka yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Çorum'un Osmancık İlçesinde meydana gelen trafik kazasında, yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü, kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldı ve hastaneye sevk edildi. Ayrıca, çarpışmanın etkisiyle otobüste bulunan bir çocuk da tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

11.07.2024 20:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmancık'ta Mercedes marka yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

ÇORUM - Çorum'un Osmancık İlçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde D-100 Karayolu Emniyet Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Amasya'dan İstanbul istikametine seyir halinde olan Serkan Gürel yönetimindeki 05 HN 700 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü ile Salim Yapıcı idaresindeki 19 HA 099 plakalı otomobil ile ışıklı kavşakta çarpıştı. Kazada otomobil sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve kaza kırım ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu ağır yaralanan Salim Yapıcı sıkıştığı yerden çıkarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı ambulans ile önce Osmancık Devlet Hastanesi'ne ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan otobüste yolcu olarak bulunan küçük yaşta bir çocuğunda çarpışmanın etkisiyle yere düştüğü tedbir amaçlı Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı, yapılan kontroller de sağlık durumunun iyi olduğu odluğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin kaza ile ilgili olarak başlattığı soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Mercedes, Osmancık, trafik, Çocuk, Çorum, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Osmancık'ta Mercedes marka yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:41 Kılıçdaroğlu’na Tanju Özcan’dan yanıt: Sizin kadar yalancı tanımadım Kılıçdaroğlu'na Tanju Özcan'dan yanıt: Sizin kadar yalancı tanımadım
19:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü: Karadeniz Tahıl Girişimi için çalışmalara yeniden başladık Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü: Karadeniz Tahıl Girişimi için çalışmalara yeniden başladık
17:55 Ümraniye’de tehlikeli provokasyon Yabancı uyruklu esnaftan haraç kestiler Ümraniye'de tehlikeli provokasyon! Yabancı uyruklu esnaftan haraç kestiler
16:33 Gazze’de geçici yönetim sinyali ABD basını ortaya attı: Hamas razı oldu Gazze'de geçici yönetim sinyali! ABD basını ortaya attı: Hamas razı oldu
19:21 Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçı 3 Ağustos’ta Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçı 3 Ağustos'ta Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak
19:13 Tete transferinin faturası ağır oldu FIFA’dan Galatasaray’a ceza Tete transferinin faturası ağır oldu! FIFA'dan Galatasaray'a ceza
18:46 Jose Mourinho, Ferdi Kadıoğlu’nun ayrılığını veto etti Jose Mourinho, Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığını veto etti
17:54 TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu: Kesinlikle adaylıktan çekilmeyeceğim TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu: Kesinlikle adaylıktan çekilmeyeceğim
17:30 Kılıçdaroğlu’ndan Tanju Özcan’a zehir zemberek sözler: Ölürsem cenazeme gelme Kılıçdaroğlu'ndan Tanju Özcan'a zehir zemberek sözler: Ölürsem cenazeme gelme
17:29 Adnan Oktar davasında örgütün hukuk imamından çarpıcı sözler: Zıvanadan çıkmıştı, en büyük korkusu yalnız kalmaktı Adnan Oktar davasında örgütün hukuk imamından çarpıcı sözler: Zıvanadan çıkmıştı, en büyük korkusu yalnız kalmaktı
17:07 Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın video mesajının yarıda kesilmesine tepki Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajının yarıda kesilmesine tepki
16:20 ABD enflasyonu sonrası altın tarihi zirveyi gördü ABD enflasyonu sonrası altın tarihi zirveyi gördü
15:52 Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 20:50:55. #1.12#
SON DAKİKA: Osmancık'ta Mercedes marka yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement