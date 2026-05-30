Dere taşması yolu tek şeride düşürdü
Dere taşması yolu tek şeride düşürdü

Dere taşması yolu tek şeride düşürdü
30.05.2026 12:01  Güncelleme: 12:03
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası dere taşkını nedeniyle Kazancı köyü yolunda ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde etkili olan yağış sonrası dere yatağından taşan malzeme nedeniyle yolda ulaşım tek şeride düştü.

Osmaneli ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından Kazancı köyü yolunda dere yatağından taşan toprak ve malzeme yola sürüklendi. Yolda su birikintisi oluşması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Belediye ekipleri bölgede temizlik çalışması başlattı. Öte yandan D-650 Karayolu İçmece mevkiinde de yola düşen odun parçaları nedeniyle su birikintisi oluştu. Bölge Trafik ekipleri yönlendirilirken, Karayolları ekiplerine de bilgi verildi.

Söz konusu güzergahta ulaşımın tek şeritten sürdüğü öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

