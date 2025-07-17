Osmaniye'de asfalt yüklü tankerde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Düziçi mevkiinde meydana geldi. 33 AVL 775 plakalı tankerin arka kısmında dumanların yükseldiğini fark eden sürücü İbrahim Coşkun, tankeri yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Düziçi Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Yangın sonrası tankerde maddi hasar meydana geldi. - OSMANİYE
Son Dakika › 3.Sayfa › Osmaniye'de Asfalt Yüklü Tanker Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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