Osmaniye'de Dolandırıcılık Skandalı - Son Dakika
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Osmaniye'de Dolandırıcılık Skandalı

Osmaniye\'de Dolandırıcılık Skandalı

Depremzedelere BİM kartı dağıtılırken adlarına izinsiz hesap açıldığı ortaya çıktı. Sait Daşgın tepkili.

03.10.2024 12:22
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Osmaniye'de BİM'e ait 500 TL'lik alışveriş kartı verilerek adına Papara hesabı açılan Sait Daşgın, yaşananlara tepki göstererek suçluların cezasını çekmesini istedi.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, bir yardım platformu adı altında BİM'e ait 500 Türk Lirası yüklü kartlarını depremzede vatandaşlara dağıtarak adlarına izinsiz Papara hesabı açılmasıyla ilgili gözaltına alınan 9 kişiden 8'i tutuklanmıştı. Bu olayın mağdurlarından olan birisi de 6 Şubat depremlerinde işyeri yıkılan Sait Daşgın isimli terzi oldu. Prefabrik işyerinde hayata tutunmaya çalışan Daşgın, "Deprem yetmiyormuş gibi bir de başımıza bu geldi" dedi.

"Depremden sonra bir de bu geldi vay başımıza halimize"

Depremin ardından yaşadıkları dolandırıcılık olayıyla sarsıldıklarını söyleyen Sait Daşgın, "Bizi muhtarlıktan aradılar ve gel bir BIM kartı verelim dediler, biz de sevindik. 500 liralık bir BIM kartı alacağız diye. Muhtarlığa gittik oradaki birkaç tane görevli, kimliğini ver dedi, aldığına dair işlem yapalım dedi. Ben de tuttum, kimliği verdim. Kimlik bilgilerimi falan aldılar. Baktık hepsi dolandırıcıymış, karakola gittim şikayetçi oldum. Rahime Hatun Meydanı'nda 14 numaralı konteynerde terziyim ben, terzinin kazancı ne ki zaten iş yok ayakta zor duruyoruz. Yani bir de bu başımıza gelirse vay halimize zaten büyük bir deprem yaşadık. Sağ olsun devletimiz bize böyle bir imkan sundu konteyneri verdiler. Kira almıyorlar. Allah'a şükürler olsun. Depremden sonra bir de bu geldi vay başımıza halimize" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Osmaniye'de Dolandırıcılık Skandalı - Son Dakika

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