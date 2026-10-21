Osmaniye'de gece saatlerinde çarpışan iki otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Osmaniye'de gece saatlerinde çarpışan iki otomobildeki 2 kişi yaralandı

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Osmaniye merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Atatürk Caddesi'nde gece saatlerinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Osmaniye'de gece saatlerinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Osmaniye merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

Kaynak: İHA
Mehmet Akif ErsoyAtatürk CaddesiOsmaniye3. SayfaOtomobilGüncelOlayKazaSon Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de gece saatlerinde çarpışan iki otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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