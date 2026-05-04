Osmaniye\'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

04.05.2026 23:44  Güncelleme: 23:52
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Düziçi ilçesi Hürriyet Mahallesi Refik Cesur Bulvarı üzerinde belediye binası önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar, yol kenarında bulunan sebze tezgahına girerek durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

