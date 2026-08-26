Osmaniye'de Jandarma Operasyonu: Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Osmaniye'de Jandarma Operasyonu: Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Osmaniye\'de Jandarma Operasyonu: Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Osmaniye'de jandarma, gerçekleştirdiği operasyonda silah, patlayıcı ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

Osmaniye'de jandarma ekiplerinin son bir haftada gerçekleştirdiği çalışmalarda 2 el bombası, C3 ve TNT patlayıcı, kalaşnikof piyade tüfeği ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 17-23 Ağustos tarihleri arasında kent genelinde asayiş, uyuşturucu, kaçakçılık ve aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen 160 asayiş olayıyla ilgili 136 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 2 tabanca, 2 el bombası, 8 libre C3 patlayıcı, 10 libre TNT patlayıcı, 102 mekanik kapsül, 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 205 adet 7,62 milimetre piyade tüfeği mühimmatı ve 70 adet 7,65 milimetre tabanca fişeği ele geçirildi. Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında ise 45 gram bonzai, 19 gram kubar esrar, 6 kök kenevir ile 630 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda da ifadeye yönelik aranma kaydı bulunan 4 kişi, 0-5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi ve 5-10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi olmak üzere toplam 14 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Kalaşnikof, Osmaniye, Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Piyade, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de Jandarma Operasyonu: Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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