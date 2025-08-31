Osmaniye'de mahalleliler maske olmadan dışarı çıkamıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Osmaniye'de mahalleliler maske olmadan dışarı çıkamıyor

Osmaniye\'de mahalleliler maske olmadan dışarı çıkamıyor
31.08.2025 17:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, şehrin kanalizasyonunun Sabun Çayı'na dökülmesi ve etrafa pis kokular yayması vatandaşları rahatsız etti. Belediyenin arıtma tesisinin olduğunu ancak çalışmadığını belirten vatandaşlar, bu durumun sağlık sorunlarına neden olduğunu ve sineklerin artmasına sebep olduğunu ifade etti. Vatandaşlar, durumun düzeltilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde şehrin kanalizasyonunun aylardır Bostanlar Köyü Göllüler Mahallesi'nden geçen Sabun Çayı'na dökülmesi nedeniyle etrafa pis kokuların yayılmasına ve sineklerin vatandaşları rahatsız ediyor olmasına köylüler tepki gösterdi.

MASKE TAKMADAN DIŞARI ÇIKAMIYORLAR

Maske takmadan dışarı çıkamadıklarını ve yemek dahi yiyemediklerini belirten vatandaşlar, belediyeden soruna bir çözüm bulmasını bekliyor.

Osmaniye'de mahalleliler maske olmadan dışarı çıkamıyor

"PROTESTO EDİYORUZ"

Duruma tepki gösteren Haruniye Halk Derneği Genel Başkanı Mehmet Sümbül, "Düziçi'nin tüm lağımı buraya akıyor. Kokudan durulmuyor, sinekten durulmuyor. Sabun çayına girilmiyor. Düziçi Belediye Başkanı bu şekilde buraya lağımı veriyor hiç arıtma yok, halk hastalık içinde.Dereye girilmiyor hiçbir şey yapılmıyor. Bu anlamda biz şikayetçiyiz, protesto ediyoruz." dedi.

"BİZ BURADA ÇOK YIKANIRDIK, BALIK TUTARDIK"

Bostanlar Köyü eski muhtarı Hüseyin Göl ise, "Tam çalışmıyor arıtma işte görüyorsun kokuyu, pisliği de görüyorsun. Biz burada çok yıkanırdık, balık tutardık her şey bitti de. Burası siyaset üstü bir şey, bunu AK Partili de kokluyor, MHP'li de kokluyor, CHP'li de kokluyor, herkese kokuyor bu. Yani bir ayrım yok burada" diye konuştu.

Osmaniye'de mahalleliler maske olmadan dışarı çıkamıyor

"KOKUDAN YEMEK YİYEMİYORUZ"

Ayşe Göl isimli vatandaş ise, "Rahatsız oluyoruz olmaz olur muyuz? Buralara kokusu geliyor oturamıyoruz. Balkonda cibinlik kurup yatıyoruz sinek yüzünden. Şimdi kokudan gelince herkes klimanın başına geçiyor, olmuyor. Yemek yiyemiyorlar, kokusundan oturamıyoruz. Ağabeyimgil var yakında şurada onlara gittik oturmaya, akşam oturamadık kokudan" dedi.

"BATTANİYEYİ BAŞIMIZA ÇEKİYORUZ, MASKE DE TAKIYORUZ"

Hatice Göl de, "Koku çok geliyor rahatsız oluyoruz, duramıyoruz. Battaniyeyi başımıza çekiyoruz, maske de takıyoruz" derken Yeter Göçer, "Rahatsız oluyoruz, koku geliyor. Bir koku geliyor ki lağım kokusu acayip. Bizim köyün her yeri sinek, sinekten şurada oturamıyoruz. Dışarı oturup da yemek yiyemiyoruz. Bunun kimse sorumlusu icabına baksınlar, çaresine baksınlar. Bunu herkes biliyor, işte görüyorsunuz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Osmaniye, 3-sayfa, Düziçi, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Osmaniye'de mahalleliler maske olmadan dışarı çıkamıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüyleri diken diken eden deney Kimse yerinden oynatamadı, anlayanın gözleri doldu Tüyleri diken diken eden deney! Kimse yerinden oynatamadı, anlayanın gözleri doldu
Pazartesi başlıyor Borsa İstanbul’da yeni dönem Pazartesi başlıyor! Borsa İstanbul'da yeni dönem
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe’nin yeni transferini duyurdu: Bitirmek üzereler Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin yeni transferini duyurdu: Bitirmek üzereler
Cağ kebabı restoranında başlayan yangın otele ve 4 binaya sıçradı Cağ kebabı restoranında başlayan yangın otele ve 4 binaya sıçradı
AK Partili başkandan jandarmaya: Pisliksin AK Partili başkandan jandarmaya: Pisliksin
Denizde kaza geçiren İrem Helvacıoğlu, düğüne boyunlukla geldi Denizde kaza geçiren İrem Helvacıoğlu, düğüne boyunlukla geldi
ABD’de hayatını kaybeden Defne Akçakayalıoğlu’nun ölüm nedeni ortaya çıktı ABD'de hayatını kaybeden Defne Akçakayalıoğlu'nun ölüm nedeni ortaya çıktı

17:52
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu’nu açıkladı
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nu açıkladı
17:33
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe formasını giydi, o not gündem oldu
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe formasını giydi, o not gündem oldu
17:15
Galatasaray’da transfer iptal
Galatasaray'da transfer iptal
16:49
Cezmi Baskın’dan taciz iddiasına yanıt
Cezmi Baskın'dan taciz iddiasına yanıt
16:47
Transfer adım adım bitiyor Fenerbahçe’den Ederson için yeni hamle
Transfer adım adım bitiyor! Fenerbahçe'den Ederson için yeni hamle
15:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Şanghay Zirvesi’nde aile fotoğrafına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Şanghay Zirvesi'nde aile fotoğrafına katıldı
14:55
Anıtkabir’de gergin anlar Görevliler devreye girip dışarı çıkarttı
Anıtkabir'de gergin anlar! Görevliler devreye girip dışarı çıkarttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2025 17:58:46. #7.13#
SON DAKİKA: Osmaniye'de mahalleliler maske olmadan dışarı çıkamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.