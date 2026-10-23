Motosikletin çarptığı kedi dakikalarca can çekişti! Sürücü hiç durmadı

Osmaniye'de motosikletin çarptığı kedi, dakikalarca yerde acı içinde kıvrandıktan sonra telef oldu. Motosiklet sürücüsünün durmadan yoluna devam ettiği olay, bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

SÜRÜCÜ DÖNÜP ARKASINA BAKMADI

Olay, Osmaniye merkez Ulaşlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta ilerleyen motosikletin çarptığı kedi, çarpmanın etkisiyle yere savruldu. Motosiklet sürücüsü durmadan yoluna devam ederken, çevreden geçen vatandaşların da fark etmediği kedi, dakikalarca acı içinde kıvrandıktan sonra telef oldu. Yaşananlar çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Sokakta kedinin cansız bedenini fark eden apartman sakini Mehmet Taşer (47), güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde acı gerçekle karşılaştı. Kedinin çarpmanın ardından dakikalarca can çekiştiğini gören Taşer, yaşananlara tepki gösterdi.

HABER VERSEYDİ VETERİNERE GÖTÜRECEKTİ

Kedi beslemek gerçekten bir evlat beslemek kadar değerlidir diyen Mehmet Taşer, "Çocukluktan beri benim hayvan sevgim vardı. Çocukken de kedim, köpeklerim vardı. Uzun zamandır burada oturduğum için sürekli bu çevrede kedileri beslemekteyiz. Kamera kaydının geçmişini takip edip baktığımda, motosikletlinin kediyi ön tekerinin altına alarak tam kafasının üzerinden geçtiğini gördüm. Motor biraz dengesini kaybediyor, düşme derecesine geliyor. Bu olayın farkında olduğu halde dönüp arkasına bakmıyor bile yani gerçekten üzücü bir olay, yani sonuçta bir can taşıyor. Bu hayvan da Allah'ın sessiz kullarından biridir. Eğer böyle bir durum olduğunda motosiklet sürücüsü tekrar dönüp gelseydi veya bina sakinlerine söylemiş olsaydı, ben evdeydim. Arabam da vardı. O kediyi alır, en yakın veterinere götürür, gereken işlemleri yaptırırdım. Ama kediyi ben 1-2 saat sonra balkondan ölmüş halde görünce gerçekten çok üzüldüm. Kedi beslemek gerçekten bir evlat beslemek kadar değerlidir."