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Osmaniye'de Narkotik Polisi Tarafından Gerçekleştirilen Operasyonlarda Poyraz Adlı Köpek Seçildi - Son Dakika
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Osmaniye'de Narkotik Polisi Tarafından Gerçekleştirilen Operasyonlarda Poyraz Adlı Köpek Seçildi

Osmaniye'de narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu tacirlerinin adeta korkulu rüyası haline gelen 'Poyraz' adlı köpek, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kasım ayı narkotik köpeği seçildi. Poyraz, hassas burnuyla suçlulara göz açtırmıyor ve Kasım ayı içerisinde 236 kilo 150 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde yakalamasıyla Türkiye geneli narkotik dedektör köpekleri arasından seçildi.

Osmaniye\'de Narkotik Polisi Tarafından Gerçekleştirilen Operasyonlarda Poyraz Adlı Köpek Seçildi
20.12.2023 - 12:57,
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Osmaniye'de narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu tacirlerinin adeta korkulu rüyası haline gelen "Poyraz" adlı köpek, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kasım ayı narkotik köpeği seçildi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görev yapan narkotik dedektör arama köpeği "Poyraz", hassas burnuyla suçlulara göz açtırmıyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından Kasım ayı içerisindeki 236 kilo 150 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde yakalaması ile 'Türkiye geneli narkotik dedektör köpekleri' arasından kasım ayının köpeği olarak seçildi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Osmaniye'de Narkotik Polisi Tarafından Gerçekleştirilen Operasyonlarda Poyraz Adlı Köpek Seçildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmaniye'de Narkotik Polisi Tarafından Gerçekleştirilen Operasyonlarda Poyraz Adlı Köpek Seçildi - Son Dakika
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