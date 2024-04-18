Osmaniye'de Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına (TCDD) ait demir korkulukları balyoz ve demir kesme makası ile çaldığı belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osmaniye Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan TCDD'ye ait demir korkulukları balyoz ve demir kesme makası ile çaldığı belirlenen Cemal K., Hüseyin K., Sergen G., Ahmet D. ve Mert K.'yi yakaladı. Yapılan aramada 8 parça halinde yaklaşık 100 kilo demir korkuluk 1 balyoz ve 1 demir kesme makası ele geçirildi.
Şüphelilerin TCDD'ye ait demir korkulukları çaldığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - OSMANİYE
Son Dakika › 3.Sayfa › Osmaniye'de TCDD'ye ait demir korkulukları çalan 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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