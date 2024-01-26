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Osmaniye'de tır viyadükte asılı kaldı, sürücü ağır yaralandı - Son Dakika
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Osmaniye'de tır viyadükte asılı kaldı, sürücü ağır yaralandı

Osmaniye'de Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Burgaçlı Viyadüğü mevkiinde meydana gelen kazada, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir tır, bariyerlere çarparak viyadükte asılı kaldı. Sürücü, tırın çekici kısmından aşağı düşerek ağır yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye\'de tır viyadükte asılı kaldı, sürücü ağır yaralandı
26.01.2024 - 18:54,
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Osmaniye'de bariyerlere çarpan tır viyadükte asılı kaldı, metrelerce yükseklikten aşağı düşen sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Burgaçlı Viyadüğü mevkiinde meydana geldi. Hasan G. yönetimindeki 33 CAL 12 plakalı tır, yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Sürücü, viyadükte asılı kalan tırın çekici kısmından aşağı düşerek ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de yolda güvenlik önlemi aldı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Osmaniye'de tır viyadükte asılı kaldı, sürücü ağır yaralandı - Son Dakika


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