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Osmaniye'de tıra arkadan çarpan kamyon şoförü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Osmaniye'de tıra arkadan çarpan kamyon şoförü hayatını kaybetti

Osmaniye'de arıza nedeniyle yol kenarında duran tıra arkadan çarpan kamyon şoförü hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Osmaniye\'de tıra arkadan çarpan kamyon şoförü hayatını kaybetti
12.12.2023 - 23:56,
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Osmaniye'de kamyon tıra arkadan çarptı: 1 ölü

OSMANİYE - Osmaniye'de arıza nedeniyle yol kenarında duran tıra arkadan çarpan kamyon şoförü hayatını kaybetti.

Kaza, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu Düziçi ilçesi Şekerdere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep istikametinden Osmaniye istikametine giden 27 TM 884 plakalı sürücüsü öğrenilemeyen kamyon, arıza nedeniyle yol kenarında park halinde bulunan tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen kamyonda bulunan şoför hayatını kaybetti.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de tıra arkadan çarpan kamyon şoförü hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmaniye'de tıra arkadan çarpan kamyon şoförü hayatını kaybetti - Son Dakika
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